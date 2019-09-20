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суббота, 21 сентября 2019 18:30

В ДНР перестанут платить пенсии тем, кто получает две и живет в Украине

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В ДНР перестанут платить пенсии тем, кто получает две и живет в Украине
Пенсионеры в ДНР не смогут получать 2 пенсии / фото: press-centr

Оккупационная администрация ДНР создает "пенсионные комиссии", чтобы лишать выплат от ДНР тех пенсионеров, которые живут в Украине и получают две пенсии

Главной задачей этих органов "администрации" станет "определение целесообразности пенсионных выплат" местным пенсионерам, сообщает координатор группы "Информационный сопротивление" Константин Машовец.

"В рамках продолжающейся оптимизации расходной части бюджета оккупационная власть ДНР на оккупированной территории Донецкой области Украины, в отдельных населенных пунктах на базе местных струтктурних подразделений" пенсионного фонда ДНР приступили к формированию специальных пенсионных комиссий", - говорится в сообщении.

"В случае выявления пенсионеров, которые получают пенсионные выплаты в ДНР, а проживают на территории Украины, такие граждане будут лишены" пенсионных выплат ДНР", - говорит Машовец.

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В рамках этой акции, так же планируется введение учета и контроля за пересечением местными пенсионерами линии разграничения и пор, проведенного ими на подконтрольной Украины территории.

Оккупационные власти так называемых ЛНР и ДНР уже не выдает российские паспорта людям старше 45 лет.

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