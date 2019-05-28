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вторник, 28 мая 2019 14:20

В ДНР начнут воевать зэки - разведка

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В ДНР начнут воевать зэки - разведка
Боевики ДНР будут набирать в свою армию зэков и наркоманов. Фото: Багнет

Боевики начали формировать свои так называемые армейские отряды из числа тех, кто не может служить в армии.

Для этого пытаются привлекать тех, кто раньше был не пригоден к военной службе по состоянию здоровья и имел судимость, сообщает Минобороны..

"Возросло количество задержания представителями так называемых республиканских силовых структур мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за нарушение так называемой комендантского часа и другими надуманными обвинениями в целях дальнейшего проведения с ними разъяснительной работы, в том числе путем физического воздействия для" мотивации "проходить военную службу в подразделениях оккупантов. Наибольший интерес так называемые силовики проявляют к прежним наемников, которые ранее уволились по нежеланием продлевать контракты с российским оккупационным командованием", - пишут в Минобороны.

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Оккупант Игорь Стрелков-Гиркин, руководивший захватом Донбасса, признался, что использовал "живой щит" из местного населения.

Дал интервью, в котором рассказал, как он с подчиненными прятались в жилых кварталах.

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