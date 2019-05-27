"Я не Дон Кихот" - боевик Гиркин признался в использовании "живого щита"

Боевик Гиркин признался, что использовал живой щит из местного населения. Фото: Thickpolicy.media

Оккупант Игорь Стрелков-Гиркин, руководивший захватом Донбасса, признался, что использовал "живой щит" из местного населения.

Дал интервью, в котором рассказал, как он с подчиненными прятались в жилых кварталах, пишет журналист Денис Казанский.

"Там, где мы пытались дать бой вне застройки, мы, к сожалению, терпели поражение. Как мне говорили украинские военные: что же вы, как трусы, сидите, выходите в поле, не прикрывайтесь мирными людьми. Ну, извините! Выйти в поле для того , чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот", - рассказал террорист.

Казанский говорит, что интервью надо использовать как свидетельство в международном суде. По мнению журналиста, интервью необходимо включить в учебную программу. Добавил, что признание надо в режиме 24/7 транслировать на главных площадях городов и сел Донбасса.

"Что же это получается? Те же кровавые каратели и фашисты, которые якобы мечтали устроить геноцид русскоязычных жителей Донбасса, на самом деле не хотели стрелять в мирное население и просили Гиркина не прикрываться гражданскими? А доблестные "освободители" и "ополченцы" использовали женщин и детей в качестве "живого щита", так как в честном бою терпели поражения", - добавляет Казанский.

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Террорист Игорь Гиркин считает, что переход на украинскую сторону Светланы Дрюк - главной героини российского пропагандистского фильма "Ополченочка", не является чем-то необычным.