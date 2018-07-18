В ДНР готовятся затопить новую шахту

Оккупанты уничтожают шахты Донбасса - в Горловке и Енакиево не осталось ни одной. Фото: 5 канал

Боевики ДНР готовятся уничтожить еще одну шахту.

Шахту "Северная" в оккупированной Макеевке затопят, сообщает 062.ua.

Руководство шахты сообщило, что 20 числа будет остановлена двоконцовая клеть. А 1 августа шахту ожидает полная ликвидация и затопление.

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Часть шахтеров переведут на действующие шахты Макеевки. А часть - уволят.

Территория оккупированного Донбасса может превратиться в мертвое соленое болото. Это связано с массовым затоплением шахт, говорится в отчете Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.