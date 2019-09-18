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среда, 18 сентября 2019 14:17

В Днипро доставили двух тяжелораненых бойцов

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В Днипро доставили двух тяжелораненых бойцов
Фото: Fb/Тетяна Губа

В Днипро вертолетами срочно доставили двух раненых украинских бойцов. Один военный получил тяжелую минно-взрывную травму, другой - ожоги.

"Их эвакуировали в разное время. Медицинское сопровождение во время полета обеспечили эвакобригады ООС", - написала волонтер Татьяна Губа в Facebook.

Обстоятельства, при которых военные получили ранения, расследуются.

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В зоне проведения ООС 24-летний старший лейтенант Владимир получил тяжелое огнестрельное ранение. Вероятно, от вражеского снайпера. Пуля вошла под левым глазом и вышла через височную кость, раздробив кости черепа на своем пути.

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