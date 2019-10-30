В Черкасской области задержали агента ФСБ

В Черкасской области контрразведчики СБУ задержали агента российского ФСБ.
Операция прошла в то время, когда шпион получил секретные материалы оборонной сферы Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черкасской был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передачи разведывательной информации по обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.
Для получения секретных данных российский агент настраивал каналы связи с военнослужащими ВСУ.
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