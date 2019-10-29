Россияне схватили украинца на границе с оккупированным Крымом

Российские пограничники в аннексированном Крыму схватили гражданина Украины.
У задержанного якобы изъяли боеприпасы, пишет Крим.Реалии.
"В автомобильном пункте пропуска" Перекоп "при осмотре транспортного средства, прибывшего из Херсонской области под управлением гражданина Украины 1960 года, в одной из сумок сотрудники управления выявили несколько светошумовых патронов калибром 9 мм", - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.
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У крымского политзаключенного Асана Чапуха диагностировано онкологическое заболевание.
Чапух до сих пор находится в съемной квартире, где ему определён домашний арест, сообщил адвокат Айдер Азаматов
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