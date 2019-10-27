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воскресенье, 27 октября 2019 18:22

У крымского политзаключенного обнаружили онкологическую болезнь

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У крымского политзаключенного обнаружили онкологическую болезнь
Асан Чапух находится под домашним арестом. Фото: АТР

У крымского политзаключенного Асана Чапуха диагностировано онкологическое заболевание.

Чапух до сих пор находится в съемной квартире, где ему определён домашний арест, сообщил адвокат Айдер Азаматов, передает Крым.Реалии.

"За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он несколько раз ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди еще столько же", - рассказал адвокат.

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Ранее Асан Чапух жаловался на то, что пребывание под домашним арестом в съемной квартире плохо влияет на его здоровье.

Асану Чапуху 66 лет. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало от России освободить этого крымскотатарского активиста.

Российские силовики задержали Асана Чапуха в Симферополе 23 ноября. Обвинили в "вымогательстве в особо крупном размере" у гражданина Турции. 5 декабря подконтрольный России Верховный суд Крыма отказался отправить активиста из СИЗО под домашний арест. С 6 декабря Чапух объявил голодовку.

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Дата
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