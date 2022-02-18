В центре Донецка взорвался автомобиль - подозревают провокацию

Автомобиль принадлежал одному из главарей террористов. Фото: "Интерфакс"

В Донецке взорвался автомобиль, принадлежавший руководителю террористической организации "народная милиция ДНР" Денису Синенкову.

Об этом он сам сообщил "Интерфаксу".

Взрыв произошел возле "Дома правительства ДНР". Пострадавших нет.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что взрыв является провокацией. На месте происшествия сразу очутились российские пропагандисты.

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"Киев неоднократно отрицал желание атаковать. Учитывая ситуацию, в Донецке повышены меры безопасности. Поэтому разместить взрывчатку рядом с ОГА можно только по указанию высшего руководства оккупационных войск. Именно оккупационные войска заинтересованы в раздувании конфликта. Украина долгое время говорит, что мы видим решение конфликта только политическим путем. Одним из первых на месте происшествия явился известный пропагандист Пегов, известный своими информационными провокациями", - говорится в сообщении.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении. Главарь ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.