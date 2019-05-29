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среда, 29 мая 2019 17:44

В центр Мариуполя выкатят танки

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В центр Мариуполя выкатят танки
Освобождение Мариуполя - ежегодный праздник, который горожанам устраивают военные. Фото: Петр Порошенко.

5-ю годовщину освобождения от русских захватчиков Мариуполь отметит фестивалем "Свободный Мариуполь".

Праздник откроют в 10:00 парадом украинской военной техники, сообщает пресс-служба полка "Азов".

Целый день будут проводить мастер-классы, соревнования и многое другое.

В 18:00 начнется праздничный концерт, на котором выступят Таяна, Карна, ТНМК, Джерри Хейл, Скрябин. В 23:00 - ночная сцена: Dj Tapolsky и другие.

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13 июня 2014 года Мариуполь освободили от российских боевиков-захватчиков.

Противостояние с террористами продолжалось здесь с 6 мая. 13 апреля 2014 года, после провозглашения террористической ДНР в Донецке, боевики захватили здание городского совета. На крыше вывесили флаг террористической организации.

За день до освобождения Мариуполя из города сбежала банда "Чечена" - одного из лидеров террористов. Он получил информацию о предстоящем штурме и не предупредил других террористов.

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