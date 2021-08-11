В больнице скончался раненый на Донбассе Алексей Кайданович

Погибший родом из Новоград-Волынского Житомирской области. Фото: 04141

10 августа на Донбассе российские оккупанты обстреливали наших бойцов из автоматических станковых гранатометов.

Во время обстрела ранило трех военных. Один из них, Алексей Кайданович, умер в больнице, сообщает 04141.

Состояние остальных двух бойцов удовлетворительное. Погибший родом из Новограда-Волынского Житомирской области.

Воевал в 54-м разведбатальйоне. У него были жена, падчерица и 6-летний сын.

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10 августа вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один умер в госпитале. Двое в больнице, их состояние удовлетворительное.