В больнице от ран скончался сапер морской пехоты Вячеслав Кубрак

На Донбассе погиб сапер Вячеслав Кубрак / фото: veterano.com.ua

В Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич с 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Командир инженерно саперного взвода получения минно-взрывного ранения 8 октября, во время выполнения боевой задачи в операции объединенных сил, сообщили в бригаде.

"Трое суток врачи боролись за его жизнь, однако смерть оказалась сильнее. Покойся с Богом брат-морпех", - пишут морпехи.

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Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибшего.

9 октября на Донбассе погиб старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Юрий Волк.