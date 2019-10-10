Был смелым воином и настоящим патриотом - в 36-й бригаде рассказали о погибшем

Погибшим в Донбассе воином оказался морской пехотинец Юрий Владимирович Волк Фото: Клуб поэзии

Погибшим на Донбассе защитником Украины оказался старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Юрий Волк.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

"Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-морских сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Вечная память", - говорится в сообщении.

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8 октября на Донбассе погиб 39-летний Андрей Батин из Черноморска Одесской области. Служил в Мариупольской бригаде. У бойца остались жена и двое детей, сообщила общественная организация ветеранов и инвалидов АТО "Рапира".