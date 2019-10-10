Был смелым воином и настоящим патриотом - в 36-й бригаде рассказали о погибшем

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
Просмотров: 126
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 972
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2034
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2358
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1287
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3141
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1863
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4563
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6399
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3897
Фото
Все фото
4
10
4
15
6
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
В прифронтовой зоне восстанавливают колодцы для гражданских
В прифронтовой зоне восстанавливают колодцы для гражданских
Опять потеря: показали фото погибшего на Донбассе офицера
Опять потеря: показали фото погибшего на Донбассе офицера
По последним образцам &quot;военной моды&quot;: в Киеве показывают лучшую отечественную оружие
По последним образцам "военной моды": в Киеве показывают лучшую отечественную оружие
В Минобороны похвастались новыми казармами
В Минобороны похвастались новыми казармами
Видео
Все видео
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2268
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6489
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1314
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 27
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
четверг, 10 октября 2019 17:35

Был смелым воином и настоящим патриотом - в 36-й бригаде рассказали о погибшем

  Комментировать
Был смелым воином и настоящим патриотом - в 36-й бригаде рассказали о погибшем
Погибшим в Донбассе воином оказался морской пехотинец Юрий Владимирович Волк Фото: Клуб поэзии

Погибшим на Донбассе защитником Украины оказался старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Юрий Волк.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

"Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-морских сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Вечная память", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ

8 октября на Донбассе погиб 39-летний Андрей Батин из Черноморска Одесской области. Служил в Мариупольской бригаде.

У бойца остались жена и двое детей, сообщила общественная организация ветеранов и инвалидов АТО "Рапира".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Был смелым воином и настоящим патриотом - в 36-й бригаде рассказали о погибшем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

В Украине основали новую науку

На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

Бывший император устроился библиотекарем

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 34426
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 Просмотров: 15615
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 13086
Какие черты характера можно определить по лицу
Какие черты характера можно определить по лицу Просмотров: 12312
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 2 Просмотров: 11223
Донбасс
Министр обороны рассказал, когда в армию купят Javelin
Министр обороны рассказал, когда в армию купят Javelin Просмотров: 306
Нидерланды объяснили, что означает расследование "роли Украины" в катастрофе MH17
Нидерланды объяснили, что означает расследование "роли Украины" в катастрофе MH17 Просмотров: 468
Под обстрелом на Донбассе погиб воин
Под обстрелом на Донбассе погиб воин Просмотров: 234
Хомчак назвал приоритеты развития ВСУ на следующий год
Хомчак назвал приоритеты развития ВСУ на следующий год Просмотров: 882
Еще один город не согласен с "формулой Штайнмайера"
Еще один город не согласен с "формулой Штайнмайера" Просмотров: 387
Больше всего комментируют
5
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
2
"Слуга народа" носит на руке 126 минимальных зарплат
2
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
2
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
2
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 1827
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua