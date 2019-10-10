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четверг, 10 октября 2019 08:05

Опять потеря: показали фото погибшего на Донбассе офицера
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На Донбассе погиб 39-летний Андрей Батин с Черноморска
Фото: facebook.com/Андрея Батина
На Донбассе погиб 39-летний Андрей Батин с Черноморска
На Донбассе погиб 39-летний Андрей Батин с Черноморска
На Донбассе погиб 39-летний Андрей Батин с Черноморска

8 октября на Донбассе погиб 39-летний Андрей Батин с Черноморска Одесской области. Служил в Мариупольской бригаде.

У бойца остались жена и двое детей, сообщила общественная организация ветеранов и инвалидов АТО "Рапира".

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На Донбасс Батин поехал, будучи офицером запаса. До отставки служил в подразделениях внутренних войск в Черноморске и Одессе.

Обстоятельства гибели воина уточняются.

9 октября в городе Новоукраинка Кировоградской обл. состоялась церемония прощания с погибшим украинским воином Иваном Дейкуном. Иван Дейкун 1978 года. Родился в с. Ильинецкое Винницкой обл.

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10
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