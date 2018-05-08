В Беларуссии осудили боевика ЛНР Пушкина

Белорус Яровой по прозвищу Пушкин воевал на Донбассе против укранских военных. Фото: Информационное сопротивление

В Беларуси осудили боевика ЛНР Ярового по прозвищу Пушкин.

Получил 2 года колонии общего режима, сообщает "Информационное сопротивление".

"Судом установлено, что гражданин Республики Беларусь с 14.04.2016 по 18.12.2017 года неоднократно въезжал через пограничный пункт пропуска "Новошахтинск Авто" Российской Федерации на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, расположенной на территории иностранного государства - Украины, где без полномочия Республики Беларусь поступил на военную службу в вооруженное формирование одной из противоборствующих сторон.

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Обвиняемый принимал участие в вооруженном конфликте с Вооруженными силами Украины: оборудовал боевые позиции, проводил обстрелы позиций Вооруженных сил Украины с использованием закрепленного за ним боевого огнестрельного оружия, выбывал в составе расчета на линию разграничения противоборствующих сторон для корректировки и ведения огня по позициям противника, вел огонь по указанным позициям", - говорится в сообщении Могилевского областного суда республики Беларусь.

7 мая Павлоградский горрайонный суд решил арестовать на 60 суток без возможности внесения залога бразильца Рафаэля Лусварги. Его обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации.