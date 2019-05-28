В администрации Зеленского рассказали о планах на Донбасс

В Зеленского планируют привлекать журналистов к информационной политике в Украине. Фото: Новое Время

В администрации Зеленского решили изменить информационную политику в отношении оккупированного Донбасса.

Первым этапом назвали работу с лидерами мнений, которые знают о ситуации на Донбассе, рассказал заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью Новое Время.

"Мы хотим создать отдельную стратегию. Мы уже встречались и собираемся еще встретиться с журналистами, которые выехали оттуда, когда началась война. Журналисты, которые понимают не понаслышке, не из Facebook, что там происходит. Потому что у них там остались родственники, с которыми они ежедневно общаются, и они видят картину не из того, что пишут в сети", - заявил Костюк.

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Команда Зеленского намерена объединить Украину и отделить ее от России, с которой ее постоянно путают.

"Есть текущие дела, касающиеся информационной политики президента. Но есть и очень большие планы по определенной информационной стратегии государства. Это и внешняя стратегия, которая будет заключаться в том, чтобы в мире знали об Украине как о свободной демократической стране, которая открыта к инвестициям и к сотрудничеству. Стране, которая может и будет хорошим партнером, которую знают и не путают с Россией, которую считают не просто частью бывшего Советского Союза, а знают, что есть такая страна Украина и она самодостаточна и самобытна", - говорит он.

Юрий Костюк - один из сценаристов сериала и полнометражного фильма "Слуга народа". Сюжет рассказывает об учителе истории Василие Голобородько, который стал президентом благодаря эмоциональной и нецензурной брани, которую выложили в сеть.

Новоназначенный начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал о знакомстве с олигархом Игорем Коломойским. Он отметил, что познакомился с Коломойским, когда тот был главой Днепропетровской ОГА. Хомчак в это время был командиром 6 армейского корпуса в Днепре, где было сформировано оперативное командование "Юг".