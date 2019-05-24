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пятница, 24 мая 2019 18:38

Знаю и уважаю: Хомчак рассказал об отношениях с Коломойским

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Знаю и уважаю: Хомчак рассказал об отношениях с Коломойским
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал об отношениях с олигархом Игорем Коломойским. Фото: News.liga

Новоназначенный начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал о знакомстве с олигархом Игорем Коломойским.

Он отметил, что познакомился с Коломойским, когда тот был главой Днепропетровской ОГА. Хомчак в это время был командиром 6-го армейского корпуса в Днепре, где было сформировано оперативное командование "Юг". Об этом начальник Генштаба рассказал в интервью УНИАН, ТСН и ТСН Тиждень.

"Я, как руководитель командования, не мог не сотрудничать с главами областных администраций, в том числе и с Игорем Валерьевичем. Поскольку мой штаб находился в 5 минутах езды от ОГА, у нас с ним была возможность общаться чаще", - сказал Хомчак.

"Мне нравился подход в принятии решений, потому что не было двойных ответов, был ответ "да" или "нет", была реакция и была конкретика. Я люблю, когда человек конкретно говорит, конкретно делает и отвечает за свои слова и дела", - добавил начальник Генштаба.

Хомчак также рассказал, что Коломойский подарил ему бронированный микроавтобус.

"Когда я тогда ехал в зону АТО руководителем сектора "Б", то я приехал к Игорю Валерьевичу, сказал, что я еду в АТО, и будете работать с моим начальником штаба, генерал-майором Наевым. Он мне говорит: "Подождите, господин генерал", а через несколько минут говорит: "Вас внизу ждет белый бронированный микроавтобус, пожалуйста, возьмите его". Я говорю:" Не нужно, у меня штаб по всем руководящим документам находится в более 100 км от линии боевых действий, не думаю, что мне там что-то угрожает". он ответил: "Я вас очень прошу, возьмите, чтобы он у вас был "", - отметим Хомчак.

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По его словам, тот микроавтобус в результате спасал жизни.

На вопрос, можно ли сказать, что он "человек Коломойского", Хомчак ответил следующее: "Я хочу, чтобы вы поняли и сказали всем: Хомчак - сын своих родителей. Я никогда ничьим не был. Я не знаю, почему кто-то хочет меня к кому-то приписать. Я был знаком с Игорем Валерьевичем, я знаю его и уважаю за то, что он делал".

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выступает против переговоров с представителями незаконных вооруженных формирований РФ на оккупированном Донбассе.

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