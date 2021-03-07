В Абхазии задержали террориста ДНР

В непризнанной Абхазии задержали боевика ДНР Ахри Авидзба по обвинению в незаконном хранении оружия.
Авиздба был командиром террористической группировки "Пятнашка", имел позывной "Абхазия", сообщает "Радио Свобода".
Задержали вместе с ним еще 5 человек. Его жена сказала, что это близкие друзья, которые вместе с ним воевали на Донбассе. За незаконное хранение оружия им грозит до 6 лет лишения свободы.
По месту жительства Авидзбы обнаружили патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.
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Авидзба был заместителем президента Абхазии. Террористы вручили ему звание "героя ДНР".
В Киеве Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра информации террористической организации ДНР. Ему сообщили о подозрении, информирует пресс-служба СБУ.
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