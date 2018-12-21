В 2019 украинский флот получит разведывательный корабль

В 2019 году на воду будет спущен средний разведывательный корабль для Военно-морских сил Украины.
"Мы должны завершить модернизацию фрегата" Сагайдачный ", строительство и ввод в состав ВМС разведывательного корабля.", - сказал министр обороны Степан Полторак, сообщает Укринформ.
Также он рассказал о намерениях модернизировать флагман Военно-морских сил ВС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный".
Впервые информацию о новом специальное судно для украинского флота в марте 2017 года рассказал первый заместитель командующего военно-морских сил Украины Андрей Тарасов, пишет Украинский милитаристский портал.
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По их данным, корабль строят на верфи "Кузница на Рыбацком". Это одно из недостроенных судов проекта 503ЕМ "Лагуна" будет достроен и оснащен как средний разведывательный корабль.
Судно имеет следующие технические характеристики:
Водоизмещение 1220 тонн
Длину: 54.8 метров
Ширину 9.8 метров
Осадку: 4.14 метров
Скорость: 11.6 узлов
Экипаж 29 человек
Автономность: 28 дней
Дальность плавания: 7200 миль
17 декабря в Черное море вошел корабель HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании.
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