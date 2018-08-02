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четверг, 02 августа 2018 09:47

"Утомили бедность и насилие": жители ЛНР мечтают об Украине

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&quot;Утомили бедность и насилие&quot;: жители ЛНР мечтают об Украине
Жители поселка "Золотова-5" пожаловались на бедность и насилие со стороны оккупантов. Фото: Styler RBC

В самопровозглашенной республике ЛНР жители просятся под контроль Украины. Отчаянное письмо с соответствующим содержанием получил главный боевик Луганска Леонид Пасечник.

Отделиться от ЛНР хотят жители поселка "Золотовое-5", сообщил в Facebook Юрий Мысягин.

"Жители поселка устали жить в бедности и в страхе от постоянного насилия со стороны оккупантов", - пояснил Мысягин причину письма луганчан.

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В Донецкой области задержали гражданина РФ, который покупал детей для сексуальной эксплуатации. Использовал сирот и детей, лишенных родительский опеки. Установили 4 пострадавших. Ими оказались 16-летние парни.

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02
августа

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