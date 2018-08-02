"Утомили бедность и насилие": жители ЛНР мечтают об Украине

Жители поселка "Золотова-5" пожаловались на бедность и насилие со стороны оккупантов. Фото: Styler RBC

В самопровозглашенной республике ЛНР жители просятся под контроль Украины. Отчаянное письмо с соответствующим содержанием получил главный боевик Луганска Леонид Пасечник.

Отделиться от ЛНР хотят жители поселка "Золотовое-5", сообщил в Facebook Юрий Мысягин.

"Жители поселка устали жить в бедности и в страхе от постоянного насилия со стороны оккупантов", - пояснил Мысягин причину письма луганчан.

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