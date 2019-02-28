"Уничтожить из воздуха" - прошли тренировки авианаводчиков

В районе проведения операции Объединенных сил состоялась тренировка авианаводчиков / скрин

На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил состоялась тренировка офицеров-авианаводчиков.

Военные вводились в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника, сообщают в штабе ООС.

Такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил.

Также для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления.

Команды наводчиков были четкими, все условные цели уничтожены.

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Оккупанты в Донбассе активизировались, потому что хотят улучшить свои позиции. А также сохранить за собой огневую инициативу на участках линии разграничения. Об этом Gazeta.ua рассказал Константин Машовец, эксперт центра "Информационный сопротивление".