Уничтожили и ранили: украинцы дали достойный отпор боевикам

9 мая потерь среди украинских защитников нет. Фото: УНН

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим тишины. Противник обстрелял наши позиции с минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики целились неподалеку Каменки, Водяного, Красногоровка, Опытного, Павлополя, Широкино, Славного, Старогнатовки, Новотроицкого, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" стреляли возле Хутора Вольного, Крымского, Новотошковского, Трехизбенки и Орехово.

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"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. Украинские военные, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность. Одного русского оккупанта уничтожили и еще 4 ранили", - сообщили в ООС.

С начала суток боевики 2 раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки и Орехово. Потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирус среди личного состава тоже не зафиксировано.

Российские оккупанты обстреляли позиции украинских военных снарядами, запрещенными Женевской конвенцией. Украинские бойцы заявили, что не сомневаются в том, что по их позициям у Верхнеторецкого на Луганщине боевики ударили фосфорными снарядами.