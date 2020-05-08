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пятница, 08 мая 2020 19:07

Трое военных получили ранения на Донбассе

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Трое военных получили ранения на Донбассе
Боевики 5 раз нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БпЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Широкино противник вел огонь по нашим военнослужащим из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17. Вблизи населенного пункта Марьинка противник обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехового и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов трое военных получили ранения.

Оккупационные администрации так называемых ЛНР и ДНР в несколько раз занижают статистику заболеваемости Covid-19. По оценкам Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, количество больных занижена минимум в 2-2,5 раза.

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