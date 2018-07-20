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пятница, 20 июля 2018 08:01

"Уничтожено и упаковано" - показали фото ликвидированного боевика

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В сети появилось фото тела военнослужащего Вооруженных сил РФ, ликвидированного в Донбассе украинскими военными. Фото опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Разведчик, вероятно, из состава 9-го мотострелкового полка 1-го армейского корпуса ВС РФ, попытался проникнуть на позиции 503-го батальона морской пехоты под Мариуполем. Однако наши бойцы на посту не спят, бой на короткой дистанции закончился быстро. Наемника обезврежено и упаковано. Спасибо морпехам за отличную службу и защиту Родины! ", - написал он.

Автор: facebook.com/butusov.yuriy
  Показали фото ликвидированного боевика.  Разведчик, вероятно, из состава 9-го мотострелкового полка 1-го армейского корпуса ВС РФ
Показали фото ликвидированного боевика.  Разведчик, вероятно, из состава 9-го мотострелкового полка 1-го армейского корпуса ВС РФ

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"Зачем он к нам приехал? Что он здесь хотел найти? Сидел бы себе дома с женой. Но нет", - отметил один из комментаторов.

На нескольких пабликах террористов ДНР появились сообщения о гибели одного из экс-главарей боевиков Игоря Безлера по кличке "Бес". Он якобы несколько дней не появлялся на публике. Перед тем он приезжал на Донбасс и обозвал нынешнего главаря террористов Александра Захарченко "придурком".

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Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
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  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
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