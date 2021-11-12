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пятница, 12 ноября 2021 20:25

Умер от ножевых ранений: в оккупированной Макеевке убили пленного

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Умер от ножевых ранений: в оккупированной Макеевке убили пленного
Смерть Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинский пленный 37-летний Руслан Макарец умер от ножевых ранений в колонии оккупированной Макеевки.

Около года он служил у боевиков, сообщает омбудсменка Людмила Денисова в Facebook.

"Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Смерть Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", - написала она.

Оккупанты задержали мужчину 22 марта 2019 года на в оккупированной Горловке. Его приговорили к 13 годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб. Украинские власти пытались освободить его из плена, но процесс освобождения не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей Россией.

Денисова призвала главу миссии Красного Креста в Украине Флоранса Жиллетта посетить колонию, где погиб Макарец, и проверить обстоятельства его смерти. А также состояние соблюдения прав других удерживаемых лиц.

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Житель Горловки Макарец с февраля 2017-го по май 2018 года служил у оккупантов водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей ДНР. После окончания службы он уехал в Бахмут, который находится под контролем украинских властей. Макарец договорился об участии в Программе "Тебя ждут дома", которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников незаконных формирований при условии добровольной сдачи, содействии правоохранителям и отсутствия обвинений в тяжких преступлениях. Затем он попытался вернуться на оккупированную территорию к родным. При въезде на КПП в Горловке его задержали оккупанты.

Последний раз девять политзаключенных со временно оккупированной территории Донецкой области передали 16 апреля 2020 года. Сейчас в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 – в Донецкой и 77 - в Луганской области. С начала года в колониях ОРДО погибли четыре гражданина Украины.

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