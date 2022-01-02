Умер 20-летний украинский военный, раненный вражеским снайпером

 
Ексклюзивы
1/5
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 279
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 2259
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4032
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
Просмотров: 2250
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 279
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Просмотров: 10791
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 4716
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 162
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 3024
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 756
Фото
Все фото
3
10
7
12
10
Самолеты НАТО проводят разведку над Крымом и восточными территориями
Самолеты НАТО проводят разведку над Крымом и восточными территориями
В Одесской области морпехи зачистили &quot;захваченный&quot; аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
Видео
Все видео
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
11 Просмотров: 2952
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1476
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1008
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1944
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1485
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 783
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
воскресенье, 02 января 2022 16:20

Умер 20-летний украинский военный, раненный вражеским снайпером

  Комментировать

  Военный скончался в Харьковском госпитале в первый день 2022 года. Фото: Коростенский городской коллегиум/facebook
Военный скончался в Харьковском госпитале в первый день 2022 года. Фото: Коростенский городской коллегиум/facebook

1 января 2022 года в Харьковском госпитале скончался 20-летний десантник из Житомирской области Игорь Тычина.

Военного 27 декабря 2021-го тяжело ранил вражеский снайпер. Об этом сообщает Коростенский городской коллегиум, выпускником которого был Тычина.

Воин воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"С невыразимой грустью извещаем, что 1 января от вражеского шара снайпера на 21-м году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, который верно служил Украине на востоке нашего государства. Тычина Игорь достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно имя военного, погибшего 31 декабря на Донбассе

"27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – рассказала заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская.

  Тычина воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Фото: Коростенский городской коллегиум/facebook
Тычина воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Фото: Коростенский городской коллегиум/facebook

Игорь Тычина родился в 2001 году в многодетной семье. Окончил в Коростене школу №10. Увлекался спортом, был волейболистом.

Прощание с военным состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени прощания сообщат впоследствии.

27 декабря со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 10 обстрелов, в том числе один – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате действий врага были ранены двое военнослужащих ВСУ, которых в тяжелом состоянии госпитализировали в лечебные учреждения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер 20-летний украинский военный, раненный вражеским снайпером». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Графиня купалась в крови молодых девушек

Самое читаемое
&quot;Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял&quot; - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
"Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял" - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
 Просмотров: 32484
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
7
 8 Просмотров: 18217
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном Просмотров: 15660
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги Просмотров: 13536
&quot;С россиянами садиться выпивать – себя не уважать&quot; – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
8
 6 Просмотров: 13518
Донбасс
Стало известно имя военного, погибшего 31 декабря на Донбассе
Стало известно имя военного, погибшего 31 декабря на Донбассе Просмотров: 1026
Российские оккупанты продолжают блокировать движение на пяти из семи КПВВ
Российские оккупанты продолжают блокировать движение на пяти из семи КПВВ Просмотров: 99
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян 1 Просмотров: 837
Война на Донбассе: обстрелы боевиков не утихают
Война на Донбассе: обстрелы боевиков не утихают Просмотров: 306
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
78
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
11
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
8
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
7
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
6
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
1
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Голосов: 12155
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть