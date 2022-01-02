Умер 20-летний украинский военный, раненный вражеским снайпером

Военный скончался в Харьковском госпитале в первый день 2022 года. Фото: Коростенский городской коллегиум/facebook

1 января 2022 года в Харьковском госпитале скончался 20-летний десантник из Житомирской области Игорь Тычина.

Военного 27 декабря 2021-го тяжело ранил вражеский снайпер. Об этом сообщает Коростенский городской коллегиум, выпускником которого был Тычина.

Воин воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"С невыразимой грустью извещаем, что 1 января от вражеского шара снайпера на 21-м году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, который верно служил Украине на востоке нашего государства. Тычина Игорь достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться", – говорится в сообщении.

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"27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – рассказала заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская.

Тычина воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Фото: Коростенский городской коллегиум/facebook

Игорь Тычина родился в 2001 году в многодетной семье. Окончил в Коростене школу №10. Увлекался спортом, был волейболистом.

Прощание с военным состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени прощания сообщат впоследствии.

27 декабря со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 10 обстрелов, в том числе один – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате действий врага были ранены двое военнослужащих ВСУ, которых в тяжелом состоянии госпитализировали в лечебные учреждения.