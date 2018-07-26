Украинское правительство разработало новую стратегию в отношении Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3735
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1557
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2988
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 567
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6840
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 702
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1026
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3159
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3358
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 720
Фото
Все фото
6
5
4
8
4
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
&quot;В полку 200-х прибыло&quot; - уничтожили боевика из Новомосковска
"В полку 200-х прибыло" - уничтожили боевика из Новомосковска
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Показали ликвидированного пластуна-разведчика &quot;Максута&quot; из Горловки
Показали ликвидированного пластуна-разведчика "Максута" из Горловки
Видео
Все видео
"Город прислушивается, бьется ли его сердце" - как живет оккупированый Алчевск
"Город прислушивается, бьется ли его сердце" - как живет оккупированый Алчевск
"Путин кинул" - украинские переселенцы рассказали о жизни в России
"Путин кинул" - украинские переселенцы рассказали о жизни в России
На Донбассе военные отработали на реактивной артиллерии "Смерч"
На Донбассе военные отработали на реактивной артиллерии "Смерч"
Российские пропагандисты смешно опозорились из-за "обстрелов на Донбассе"
Российские пропагандисты смешно опозорились из-за "обстрелов на Донбассе"
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4626
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 963
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4698
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3717
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27289
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2529
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 12:24

Украинское правительство разработало новую стратегию в отношении Донбасса

  Комментировать
Украинское правительство разработало новую стратегию в отношении Донбасса
Украинское правительство хочет расширить зону телерадиовещания на оккупированный Донбасс. Фото: rbc.ua

Украинское правительство хочет расширить зону телерадиовещания на оккупированный Донбасс. В Кабмине уже разработали стратегию информационной реинтеграции.

Полное восстановление вещания украинских телерадиокомпаний возможно только при условии освобождения оккупированных территорий Донбасса, пишет rbc.ua.

Из-за ограниченного доступа к украинским СМИ больше внимания уделят:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса

• расширению зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний с территорий, прилегающих к временно оккупированным;

• созданию системы производства и распространения специализированного контента для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях;

• обеспечению возможности получения информации лицами с нарушениями зрения и слуха в доступной форме;

• проведению системной работы с переселенцами как с важным каналом коммуникации с гражданами Украины, которые проживают на оккупированном Донбассе.

75% передач, которые украинские СМИ транслируют на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и на территорию аннексированного Крыма, будут вестись на украинском языке. Нововведение вступит в силу в октябре 2018 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинское правительство разработало новую стратегию в отношении Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский назвали румынами, которые забыли свой язык

Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 99210
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 42449
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 37268
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 28238
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 20507
Донбасс
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
6
 Просмотров: 27
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
5
 Просмотров: 1980
"В полку 200-х прибыло" - уничтожили боевика из Новомосковска
"В полку 200-х прибыло" - уничтожили боевика из Новомосковска
4
 Просмотров: 4788
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
8
 Просмотров: 1341
Кураторы из Кремля "кинули" боевиков с обеспечением на Донбассе
Кураторы из Кремля "кинули" боевиков с обеспечением на Донбассе Просмотров: 1584
Больше всего комментируют
45
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
21
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
12
Гриценко заявил о грязной атаке со стороны Тимошенко
8
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
Голосов: 29272
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua