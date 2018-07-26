Украинское правительство разработало новую стратегию в отношении Донбасса

Украинское правительство хочет расширить зону телерадиовещания на оккупированный Донбасс. Фото: rbc.ua

Украинское правительство хочет расширить зону телерадиовещания на оккупированный Донбасс. В Кабмине уже разработали стратегию информационной реинтеграции.

Полное восстановление вещания украинских телерадиокомпаний возможно только при условии освобождения оккупированных территорий Донбасса, пишет rbc.ua.

Из-за ограниченного доступа к украинским СМИ больше внимания уделят:

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• расширению зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний с территорий, прилегающих к временно оккупированным;

• созданию системы производства и распространения специализированного контента для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях;

• обеспечению возможности получения информации лицами с нарушениями зрения и слуха в доступной форме;

• проведению системной работы с переселенцами как с важным каналом коммуникации с гражданами Украины, которые проживают на оккупированном Донбассе.

75% передач, которые украинские СМИ транслируют на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и на территорию аннексированного Крыма, будут вестись на украинском языке. Нововведение вступит в силу в октябре 2018 года.