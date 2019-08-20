Украинский военный получил ранения на Донбассе

Боевики трижды обстреляли украинских военных. Фото: Wars

С начала суток боевики трижды обстреляли позиции украинских военных, есть раненый.

Оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы позиций ООС: неподалеку Талаковки с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки с автоматического гранатомета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел неподалеку Южного из ручных противотанковых гранатометов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили, сколько боевиков сдались СБУ

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

В сети опубликовали видеозапись воздушного удара украинских военнослужащих по складу с техникой боевиков на Донбассе. Из записи ясно, что по помещению наносят три выстрела - с трех сторон и по центру идет черный дым.