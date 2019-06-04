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вторник, 04 июня 2019 21:19

Украинский военный получил ранения на Донбассе

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Украинский военный получил ранения на Донбассе
Боевики ранили украинского военного. Фото: ТВА

На Донбассе от начала суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения.

Российские наемники применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, вблизи города Авдеевка, по направлению населенного пункта Спартак - враг бил из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Опытного, по направлению того же Спартака, боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов. С направления населенного пункта Садовый оккупанты вели огонь из снайперского оружия по позициям военных ООС вблизи поселка Золотое-4.

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Вследствии обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Военные, которые едут на передовую, будут получать дополнительные 3 тыс. грн. премии.

Об этом, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Закарпатье, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

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