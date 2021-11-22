Украинский военный получил ранение

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Ему оказали медицинскую помощь и перевезли в лечебное учреждение, передает Операция объединенных сил.
Состояние военного удовлетворительное.
22 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.
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"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Российские войска на границе с Украиной регулярно отрабатывают сценарии наступательных действий. В Кремле преследуют цель отбросить украинские войска дальше от Донецка и Луганска. Об этом сказал Юрий Бутусов, бывший внештатный советник министра обороны.
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