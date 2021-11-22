Украинский военный получил ранение

Военный находится в удовлетворительном состоянии. Фото: "Вчасно"

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ему оказали медицинскую помощь и перевезли в лечебное учреждение, передает Операция объединенных сил.

Состояние военного удовлетворительное.

22 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство США одним видео разбило ложь Кремля

"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Российские войска на границе с Украиной регулярно отрабатывают сценарии наступательных действий. В Кремле преследуют цель отбросить украинские войска дальше от Донецка и Луганска. Об этом сказал Юрий Бутусов, бывший внештатный советник министра обороны.