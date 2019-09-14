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суббота, 14 сентября 2019 11:31

Украинский военный погиб на Донбассе

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Украинский военный погиб на Донбассе
13 сентября на Донбассе украинский военный получил ранение, не совместимое с жизнью. Фото: facebook.com

13 сентября в районе проведения Операции объединенных сил во время выполнения задания погиб украинский военнослужащий.

"Вчера, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью. С целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командование воинской части", - сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

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22 раза боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 13 сентября. Использовали запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

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14
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