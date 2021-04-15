Украинский суд арестовал российские самолеты за полеты в Крым

Суд в Украине заочно арестовал 12 самолетов российского авиаперевозчика. Они использовались для транспортировки пассажиров к временно оккупированному Крыма в аэропорт Симферополя.
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"Установлено, что одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Airbus" для переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства", - сообщает пресс-служба прокуратуры АРК и города Севастополя.
📌По процессуальному руководству прокуратуры автономии, суд наложил арест на 12 самолето российского авиаперевозчика.Опубликовано Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Четверг, 15 апреля 2021 г.
Россия направила ракетные и десантные корабли Черноморского флота в Черное море. Там они собираются провести артиллерийские стрельбы в рамках контрольной проверки.
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