Украинский суд арестовал российские самолеты за полеты в Крым

Суд арестовал российские самолеты. Фото: 24tv.ua

Суд в Украине заочно арестовал 12 самолетов российского авиаперевозчика. Они использовались для транспортировки пассажиров к временно оккупированному Крыма в аэропорт Симферополя.

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"Установлено, что одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Airbus" для переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства", - сообщает пресс-служба прокуратуры АРК и города Севастополя.

Россия направила ракетные и десантные корабли Черноморского флота в Черное море. Там они собираются провести артиллерийские стрельбы в рамках контрольной проверки.