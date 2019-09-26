Украинский корабль представят на международной выставке

На международной выставке "Оружие и Безопасность 2019" представят проект многофункционального катера "Кайра-150".

Его разработал опытно-проектный центр кораблестроения, сообщают в Укроборонпроме.

Автор: Укроборонпром Новый украинский катер представят на международной выставке

"Катер полностью оптимизирован по водоизмещению, габаритам и техническому оснащению. Скорость полного хода - до 27 узлов, дальность плавания - 1000 миль. Экипаж состоит из 15 человек, еще 6 запасных мест. Особенность" Кайры "заключается в том, что он многоцелевой унифицированной платформой. в дальнейшем на его базе может быть разработано целое семейство катеров от боевых версий до версии двойного назначения ", - говорится в сообщении.

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Украинцы представят новую версию модернизации вертолета Ми-8МСБ со "стеклянной кабиной". Его покажут на международной выставке "Оружие и безопасность 2019", сообщает "Украинский милитаристский портал".