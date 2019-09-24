На международной выставке покажут новый украинский вертолет

Украинцы представят новую версию модернизации вертолета Ми-8МСБ со "стеклянной кабиной".
Его покажут на международной выставке "Оружие и безопасность 2019", сообщает "Украинский милитаристский портал".
Разрабатывали несколько лет.
Кабину вертолета "дисплей кабину" разрабатывала киевская компания "Сторк".
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Ее лишили аналоговых индикаторов и заменили их на электронные.
По завершению выставки начнутся испытания нового вертолета.
Украина в июле этого года приобрела у чешской компании Excalibur Army Spol.S.R.O. партию 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 "Гвоздика".
По обнародованной информации, было приобретено 16 САУ и 2 артиллерийские части (башни с гаубицами 2А31 в комплекте), сообщает Defense Express.
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