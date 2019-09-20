Украина купила партию самоходной артиллерии из Чехии

САУ "Гвоздика" в 56 бригаде ВСУ / фото: милитаристский портал

Украина в июле этого года приобрела у чешской компании Excalibur Army Spol.S.R.O. партию 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 "Гвоздика".

По обнародованной информации, было приобретено 16 САУ и 2 артиллерийские части (башни с гаубицами 2А31 в комплекте), сообщает Defense Express.

Стоимость подержанных САУ составила $1 565 600 (38 млн грн. - Gazeta.ua), две артиллерийские части стоили $120 200 (2,9 млн грн. - Gazeta.ua).

Эти самоходные артиллерийские установки по лицензии серийно производилась в Польше с 1971-го по лицензии на предприятии Huta Stalowa Wola в городе Нисского. Оснащены 122-мм пушкой 2А31, темп стрельбы которой составляет 4-5 выстрелов в минуту.

Назначение "Гвоздики" - уничтожение и подавление живой силы и огневых средств пехоты, разрушения укреплений полевого типа, прокладки проходов в минных полях и проволочных заграждениях. Борьба с артиллерией, минометами и бронетехникой противника.

До распада СССР производство происходило на Харьковском тракторном заводе. Было свернуто из-за потери производственных связей, в частности артиллерийскую часть - пушку 2А31 изготовляли на территории современной России, и отсутствие заказов.

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Из Европейского Союза в Украине поступают боевые машины пехоты БМП-1, также реализуются чешской компанией Excalibur Army Spol.SRO. До этого они находились на хранении в Швеции, приобрела их в Германии из состава армии бывшей Германской Демократической республики. Большинство этих БМП-1 не эксплуатировалось ни в ГДР, ни в армии Швеции и имеют пробег около 120 км с момента их изготовления.