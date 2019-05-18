Украинских военных обстреляли из минометов, есть раненые

Боевики 7 раз обстреляли украинских военных. Фото: ЧП

На Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военных получили ранения.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил: из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм - вблизи населенного пункта Новотошковское, пять раз из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Крымское, с минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Южнное ", - говорится в сообщении.

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Вследствии обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

В сети показали работу минометной батареи "Азова", который находится в зоне проведения операции Объединенных сил. На видео зафиксировано контрбатарейный огонь по вражеским 122-мм буксируемым гаубицам Д-30.