Украинских военнослужащих не будут судить в Гааге

Международный уголовный суд не судить украинских военных.
Украина самостоятельно расследовала преступления наших вийськоослужбовцив в ходе войны в Донбассе, заявил представитель президента в Крыму Антон Кориневич, пишет РБК.
Примером успешного расследования подобных кейсов Кориневич назвал дело осужденных бойцов спецроты "Торнадо".
"Поэтому я думаю, что это будут дела о вопиющих нарушениях со стороны РФ и сепаратистов. Почему? Потому что этих людей украинское правосудие не может получить", - уверен он.
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На Донбассе за прошедшие сутки, 15 декабря, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня.
С гранатометов различных систем и стрелкового оружия стреляли вблизи Шумов, Авдеевки, Опытного и Водяного, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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