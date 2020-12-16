Украинских военнослужащих не будут судить в Гааге

Украина успешно судит вийськоослужбовцив Фото: Униан

Международный уголовный суд не судить украинских военных.

Украина самостоятельно расследовала преступления наших вийськоослужбовцив в ходе войны в Донбассе, заявил представитель президента в Крыму Антон Кориневич, пишет РБК.

Примером успешного расследования подобных кейсов Кориневич назвал дело осужденных бойцов спецроты "Торнадо".

"Поэтому я думаю, что это будут дела о вопиющих нарушениях со стороны РФ и сепаратистов. Почему? Потому что этих людей украинское правосудие не может получить", - уверен он.

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На Донбассе за прошедшие сутки, 15 декабря, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия стреляли вблизи Шумов, Авдеевки, Опытного и Водяного, сообщили в штабе операции Объединенных сил.