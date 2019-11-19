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вторник, 19 ноября 2019 01:08

Украинских десантников атаковали с территории России: есть раненый

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Украинских десантников атаковали с территории России: есть раненый
Атака произошла в селе Сизое на границе с РФ. Иллюстрация СНБО Украины

Возле села Сизое под оккупированным Луганском были атакованы позиции украинских военных.

"Сизое находится на самой границе с РФ и вблизи линии фронта в Станице Луганской, считалось последние годы тихим местом. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату", - сообщил в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

Тяжелые ранения получил один украинский военный. У него множественные осколочные ранения спины. Также журналист, ссылаясь на данные военных медиков, сообщил, что это не случайный взрыв, и ранение является боевым.

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"Сейчас за жизнь десантника борются врачи. Вполне вероятно, атака осуществлена ​​с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской. В любом случае, российское командование не могло не контролировать запуск беспилотника в этом районе", - отметил Юрий Бутусов.

16 ноября на Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб Артем Соколов, 32 года. Сержант, боец ​​14-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Романа Великого.

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