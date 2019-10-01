Украинских бойцов оставили без брони

Украинская армия не получила 48 новых БТР-4Е, потому Харьковское конструкторское бюро купило не ту сталь.

Из-за этого между Минобороны и заводом начались суды, сообщает Bihus.Info.

Автор: bihus.info Армия осталась без БТРов, из-за халатности руководства Укроборонпрома

Военную технику заказали в 2016 году. Корпуса сначала хотели изготавливать из стали марки 71 - это украинский металл, который используют для создания БТР.

Однако завод Лозовой, что изготавливал их, не смог выполнить заказ и отправил только 20 недоделанных образцов, вместо 50-ти.

Поэтому Харьковское конструкторское бюро машиностроения решило изготовить корпуса из финской стали марки Miilux Protection 500. Из него тоже строили украинскую военную технику.

Автор: bihus.info Должны были купить качественный металл, из него сделать корпуса и отправить дальше

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Металл прибыл в нашу страну, но спецраздел Минобороны не принял его.

Нашли проблемы с маркировкой, документацией и химическим составом. Оказалось, что эта сталь не соответствует той, из которой делают украинские БТРы.

"Последние содержатся в результатах исследования профильного Института электросварки им. Еще в 2015 году ХКБМ заказал Института отдельное исследование по различным импортным сталям. Там установили, какой именно содержание легирующих элементов (полезных составляющих вроде никеля и марганца-Gazeta.ua) и вредных примесей (вроде серы и фосфора-Gazeta.ua) должно быть в металле, чтобы швы БТРа сварились нормально, и чтобы сталь от термообработки не утратила свои бронеякости. Эти требования даже вписано в конструкторскую документацию ", - пишут журналисты.

Автор: bihus.info Химический состав стали, из которой изготавливают броню для военной техники в Украине

Химический состав должны были обсуждать на начальном этапе закупок. Этого не сделали и в Украине поступил качественный металл, но не тот, что надо для изготовления военной техники.

Автор: bihus.info Химический состав стали, из которой изготавливают броню для военной техники в Украине

"Но вместо того, чтобы признать и исправить ошибку руководство завода решило уговорить Минобороны использовать уже купленную партию стали. В частности настаивал на этом директор ХКБМ Алексей Бабич, который и подписывал "неправильный" договор. Бабич в то время вообще-то был отстранен концерном из-за скандала с расследованием о масштабную коррупцию в оборонке - он оказался одним из фигурантов. Однако даже не имея полномочий на заводе - он проводил совещание, на котором убеждал работать именно с финской сталью", - пишут журналисты.

Автор: bihus.info Але підписали і так

В итоге решили делать из того, что есть и проверить на прочность. Проверка оказалась неудачной: металл показал низкие показатели эффективности.

Чтобы БТРы можно было использовать, если только добавить брони, поставил "подложки".

Минобороны осталось таким результатом не довольно и выставило заводу штраф в 82 млн. грн. за срыв контракта.

Руководство не согласен с этим и намерен обжаловать штраф в суде, к тому-же начало судиться с министерской приемкой из-за отбраковки металла.

Министерству обороны позволили проводить госзакупки в агентстве НАТО через программу продаж правительства США. Для этого Кабинет министров Украины внес изменения в нормативно-правовую базу, сообщает Офис реформ Министерства обороны Украины.