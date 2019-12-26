Украинские защитники похвастались боевой елкой

Украинские военные, которые сейчас находятся на передовой, придумали для боевиков креативный подарок.

Собрали двухметровую елку, пишет пресс-служба ООС.

Автор: Командование ООС Украинские военные собрали из обломков российских снарядов двухметровую елку

"Из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны российских оккупантов, армейцы собрали импровизированную новогоднюю елку высотой почти два метра", - говорится в сообщении.

Автор: Командование ООС Украинские военные собрали из обломков российских снарядов двухметровую елку

Новогодний подарок готовы передать врагу в любой способ на определенной ими участке фронта.

Автор: Командование ООС Украинские военные собрали из обломков российских снарядов двухметровую елку

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25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противники обстреливали позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.