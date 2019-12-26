Украинские защитники похвастались боевой елкой

 
Ексклюзивы
1/5
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
2 Просмотров: 5904
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 5841
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 873
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 360
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2952
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2088
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3123
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1827
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3231
Фото
Все фото
6
8
3
5
4
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
Морпехи опробовали новую машину для командования
Морпехи опробовали новую машину для командования
&quot;Только зашли в зону ООС&quot;: в бою погиб воин 93-й бригады Герман Соловьев
"Только зашли в зону ООС": в бою погиб воин 93-й бригады Герман Соловьев
Боевики обстреляли дома мирных жителей
Боевики обстреляли дома мирных жителей
Видео
Все видео
Украинские защитники похвастались боевой елкой
Украинские защитники похвастались боевой елкой
Избили, потому что много знала вийськовослужбовиця из Одессы раскрыла хищение части
Избили, потому что много знала вийськовослужбовиця из Одессы раскрыла хищение части
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Вражеский бункер стал укрытием для наших бойцов на Донбассе
Вражеский бункер стал укрытием для наших бойцов на Донбассе
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 810
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3123
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3249
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1395
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 45
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 26 декабря 2019 18:30

Украинские защитники похвастались боевой елкой

  Комментировать

Украинские военные, которые сейчас находятся на передовой, придумали для боевиков креативный подарок.

Собрали двухметровую елку, пишет пресс-служба ООС.

Автор: Командование ООС
  Украинские военные собрали из обломков российских снарядов двухметровую елку
Украинские военные собрали из обломков российских снарядов двухметровую елку

"Из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны российских оккупантов, армейцы собрали импровизированную новогоднюю елку высотой почти два метра", - говорится в сообщении.

Автор: Командование ООС
  Украинские военные собрали из обломков российских снарядов двухметровую елку
Украинские военные собрали из обломков российских снарядов двухметровую елку

Новогодний подарок готовы передать врагу в любой способ на определенной ими участке фронта.

Автор: Командование ООС
  Украинские военные собрали из обломков российских снарядов двухметровую елку
Украинские военные собрали из обломков российских снарядов двухметровую елку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы

25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противники обстреливали позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские защитники похвастались боевой елкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Создали компанию, которая производит легенды

Разгромили типографию националистов

Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам

Жителей сел приравняли к горожанам

Открыли новый химический элемент

Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 17190
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 8829
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
 2 Просмотров: 5904
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 5841
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
 Просмотров: 5796
Донбасс
Россия хочет вернуть себе подозреваемых в организации теракта в Харькове
Россия хочет вернуть себе подозреваемых в организации теракта в Харькове 1 Просмотров: 279
ГПУ уволила представителей Украины в следственной группе по МН17
ГПУ уволила представителей Украины в следственной группе по МН17 Просмотров: 495
Украина заключила контракт на вторую партию ракетных комплексов Javelin
Украина заключила контракт на вторую партию ракетных комплексов Javelin Просмотров: 432
Названа дата обмена пленными "всех на всех"
Названа дата обмена пленными "всех на всех" Просмотров: 909
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы 3 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
26
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
8
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
7
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
3
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
3
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
Голосов: 4680
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua