Рождество в Донбассе: боевики бьют из минометов и гранатометов

25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противники обстреливали позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
6 обстрелов наших позиций зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", также 6 обстрелов - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".
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В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Новую командно-штабную машину с кузовом переменного объема создали для Вооруженных сил Украины. Ее изготовили на базе грузовика МАЗ-63172.
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