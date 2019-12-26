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четверг, 26 декабря 2019 07:54

Рождество в Донбассе: боевики бьют из минометов и гранатометов

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Рождество в Донбассе: боевики бьют из минометов и гранатометов
25 декабря в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противники обстреливали позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

6 обстрелов наших позиций зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", также 6 обстрелов - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

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В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Новую командно-штабную машину с кузовом переменного объема создали для Вооруженных сил Украины. Ее изготовили на базе грузовика МАЗ-63172.

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Дата
26
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