Украинские военные задержали опьяневшего боевика ЛНР

Боевик ЛНР был задержан украинскими военными. Фото: pravdatutnews.com

В понедельник, 27 декабря, в Луганской области украинские военные задержали боевика ЛНР. Он был в состоянии сильного наркотического опьянения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций. Наши защитники задержали боевика, после чего передали его представителям Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

40-летний задержанный боевик проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований РФ.

При себе имел паспорт так называемой ЛНР.

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Задержанный боевик с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье "Преднамеренное убийство".

В декабре правоохранители Донецкой области разоблачили 43-летнего мариупольца, воевавшего на стороне российских оккупантов. Боевик обстреливал украинских воинов и гражданских лиц в Авдеевке. Преступник - ранее судимый. Из Мариуполя в Донецк приехал в 2015 году на заработки.