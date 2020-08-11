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среда, 12 августа 2020 06:00

Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска

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Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска
Украинские войска вошли в Иловайск западнее Шахтерска. Фото: pravda.com.ua

12 августа 2014 года украинские военные успешно взяли под контроль окраины Иловайска со стороны Шахтерска. Этому предшествовал ряд событий.

Самый дальний, 3-й блокпост украинцев, находился за Иловайском и был занят бойцами 40-го батальона "Кривбасс". В течение более 2 недель они ежедневно отражали атаки сепаратистов и не отступали со своих позиций до получения приказа на прорыв.

Командир подразделений 3-го блокпоста 40-го батальона полковник Александр Синьковский был тяжело ранен, но его подчиненные отказались отступать даже после эвакуации командира.

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Удержание именно этого блокпоста создало благоприятные условия для захвата Иловайска. Для этого командование АТО привлекло добровольческие части МВД: были собраны отдельные штурмовые группы из составов батальонов "Донбасс", "Днепр", "Шахтерск" и "Азов". У них не было тяжелого пехотного вооружения, бронетехники и артиллерии, к зачистке города и штурму они были подготовлены.

12 августа украинские военные успешно взяли под контроль окраины Иловайска со стороны Шахтерска. Однако продвинуться дальше – на г. Зугрэс – им не удалось, поскольку боевики начали контратаки из районов Моспино и Харцызска. При этом огонь велся из тяжелой артиллерии прямо из жилых кварталов. От подавления огневых точек противника украинская армия отказалась, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

10 августа 2014 года начались первые боевые столкновения между украинскими военными и террористами подконтрольной России так называемой ДНР за Иловайск Донецкой области.

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Дата
12
августа

Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска

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