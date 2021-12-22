Украинские военные впервые применили американские Javelin

В Донецкой области впервые произошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Стреляли украинские военные на полигоне, а не в боевых условиях, пишет "Дом".

Фото: "Дом"

Этот ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники. Javelin может ликвидировать танки на расстоянии до 5 км.

Главное преимущество этого вооружения – легкость в управлении. Ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать почти стопроцентной точности стрельбы.

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Сейчас Украина имеет на вооружении около 100 пусковых установок и около 500 ракет. В случае полномасштабного российского вторжения они могут быть применены на Донбассе.

"Все расчеты, работающие с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задания", - сообщил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.

Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники из-за угрозы возможного российского вторжения, заявила помощница госсекретаря США Карен Донфрид. По ее словам, Америка готова предоставить военную технику "более той", которую давали Киеву раньше.