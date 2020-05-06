Украинские военные точным выстрелом унитожили огневую точку боевиков. Фото: скриншот с видео

В сети показали, как украинские военные уничтожили огневую точку боевиков.

Видео опубликовано на странице оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников. Удерживая оборону, наши военнослужащие решительно прекратили вражеский обстрел, применив дежурные огневые средства", - говорится в комментарии к видео.

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Профессиональными действиями наши защитники уничтожили огневую точку противника. Украинские военные подчеркнули, что ни одна преступная активность оккупантов не останется безнаказанной.

Пророссийские боевики в ответ на провокации в Донбассе получили двух "300-х".