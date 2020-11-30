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понедельник, 30 ноября 2020 07:35

Украинские военные разоружили российских диверсантов и сбили их беспилотник

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Украинские военные разоружили российских диверсантов и сбили их беспилотник
Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся в готовности мгновенно реагировать на любые действия противника. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 29 ноября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска 4 раза нарушили договоренности о перемирии.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, сообщили в штабе.

"Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили в районе Катериновки, применив на этом участке гранатометы различных систем и минометы калибра 82 миллиметра. Вблизи Попасной враг вел огонь из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Неподалеку Луганского подразделение Объединенных сил своевременно обнаружило выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел. На этом же участке украинские воины сбили вражеский БПЛА типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Его враждебные диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к нашим позициям", - сказано в сообщении.

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На пути отступлению вражеской ДРГ военнослужащие подразделения обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.

С начала текущих суток, 30 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

69 военнослужащих Украины считаются пропавшими без вести по данным ВСУ. Поисковые работы в зоне проведения боевых действий не прекращаются. Но на неподконтрольных территориях боевики не предоставляют разрешение на поисковые мероприятия.

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