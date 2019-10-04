Украинские военные присоединились к вирусному флешмобу "Тетрис"

Фото: facebook.com

Украинские военные активно участвуют в мировом флешмобе #TetrisChallenge.

Его суть которого заключается в раскрытии с другой стороны различных профессий.

Все желающие раскладывают свое рабочее принадлежности как элементы игры "Тетрис", вкладываются рядом и делают фото.

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Участие вд Украины уже принимали медики, спасатели, пилоты и да же пенсионеры.

В сети появились видео с украинскими военными, которые присоединились к всемирного флешмоба kikichallenge. Видеоролик обнародовал пользователь Facebook вийськовослужбвець Вооруженных сил Ярик Лавриненко.