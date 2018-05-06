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воскресенье, 06 мая 2018 21:11

Украинские военные попали в засаду: есть погибшие

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Украинские военные попали в засаду: есть погибшие
Под Горловкой украинские военные попали в засаду боевиков. Фото: ДТ

В воскресенье, 6 мая, под Горловкой Донецкой области группе украинских военных во время патрулирования района обороны попала в засаду боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

На маршруте патруля сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.

На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому открыла огонь диверсионно-разведывательная группа боевиков. Между сторонами завязалось короткое огневое столкновение, после которого украинские военные начали преследовать противника. Во время преследования трех боевиков были убиты.

Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.

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Наиболее интенсивные боевые действия продолжались за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино. Российские оккупационные войска по сравнению с предыдущими днями меньше применяли артиллерию и минометы.

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