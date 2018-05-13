Украинские военные получили современное оборудование для разведки

Вооруженные Силы Украины накануне объявления начала Операции объединенных сил получили современное оборудование для разведки, которое испытывают в тестовом режиме.

"Мы начали оборудование системы разведки по всему переднему краю. Оборудуют наблюдательные посты более современными, более новейшими средствами разведки, которые позволяют выявлять противника днем и ночью. Обнаруживать в любую погоду - в снег, туман, дождь.

Обеспечивать передачу информации на пункт управления в режиме онлайн", - рассказал начальник разведки Операции объединенных сил с позывным "Николаевич", сообщает "5 канал".

Автор: 5 канал

Оборудование представляет из себя обычный дрон и планшет с программой. С помощью беспилотника на оккупированную территорию перебрасывают сейсмические датчики, которые распознают любое количество людей и техники при любой погоде. Это избавляет от необходимости ходить в разведку и сокращает время получения данных с нескольких дней до нескольких минут.

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В случае удачных тестов, этим оборудованием будут оснащены все подразделения, которые держат оборону вдоль линии соприкосновения.

30 апреля в Украине закончилась Антитеррористическая операция на Донбассе. В стране начинается Операция объединенных сил.