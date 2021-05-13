Украинские военные получили новый разведывательный беспилотник

Украинский БПЛА Лелека-100. Фото: mil.in.ua

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение беспилотный авиационный комплекс Лелека-100.

Его разработали для работы в условиях сложной радиоэлектронной обстановки в режиме преднамеренной постановки радиопомех или блокировки систем спутниковой навигации. Об этом сообщает Милитарный.

Комплекс Лелека-100 устойчив к погодным условиям и пригоден для использования в любое время суток.

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Аист-100 - украинский военный многофункциональный беспилотный летательный аппарат. Созданный украинской компанией DeViRo, для решения задач по аэроразведка и определения точных географических координат объектов в режиме реального времени.

Украина вскоре получит новую партию турецких беспилотников "Байрактар", которые сейчас тестируют на заводе в пригороде Стамбула. Турецкая компания Bayraktar проектирует, строит и испытывает боевые ударные беспилотники. Те же, что фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны. Украина же не только покупает сверхэффективные ударные дроны, но и поставляет для них запасные части.